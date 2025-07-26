El Angulària será el equipo vinculado del Tàrrega

Los responsables de ambos clubes y algunos de los jugadores posan en la firma del convenio. - FRANCESC GASULL

La UE Tàrrega y el Angulària de Anglesola han firmado un acuerdo de filiación por el que el segundo será el equipo vinculado al conjunto tarraguense la próxima temporada, en la que la Tàrrega buscará el ascenso a Primera Catalana. El acuerdo tiene como objetivo reforzar la formación de jugadores de la base y facilitar su progresión hacia el primer equipo.

Pese a este nuevo vínculo, la UE Tàrrega mantendrá también su relación con el equipo juvenil de la Escola de Futbol. Ambas vinculaciones permitirán que el primer equipo disponga de más jugadores de casa disponibles para entrenamientos y partidos.

Los juveniles seleccionados tendrán ficha y entrenarán con el Angulària, aunque una vez por semana lo harán con la UE Tàrrega para integrarse en su dinámica. El acuerdo es por una temporada, pero con la voluntad firme de establecer una colaboración duradera.

David Sabanés, responsable deportivo del Tàrrega, destacó que el convenio servirá para que “los juveniles que tengan buen rendimiento puedan ir convocados y que el salto al primer equipo sea más fácil”.