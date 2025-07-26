Jordi Carrasco se cuelga la medalla de plata en 400 estilos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El nadador leridano Jordi Carrasco, del Club Inef Lleida, consiguió la medalla de plata en la final de 400 estilos del año 2008 durante el segundo día del Campeonato de España Júnior de Verano que se está celebrando en Castellón. Es su segunda medalla, tras el oro en 200 estilos. Carrasco logró un tiempo de 4:32,08 en la final A tras haber registrado 4:39,51 en la fase clasificatoria.

La competición, que continúa desarrollándose en las instalaciones castellonenses, contó ayer con la incorporación de Àlex Michans en el equipo leridano. El nadador de la categoría 2007 participó en los 50 braza, donde registró un tiempo de 30,88 segundos, lo que le posicionó en el decimoctavo puesto de su año de nacimiento.