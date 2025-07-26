Laporta: “Le hemos pedido a la UEFA jugar el primer partido fuera”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó que la entidad azulgrana le ha pedido a la UEFA disputar fuera de casa el primer partido de la fase liga de la Liga de Campeones, entre el 16 al 18 de septiembre, y comentó que la relación del club con este organismo es “cada vez mejor”. Laporta declaró en una entrevista a ‘Mundo Deportivo’ que la entidad azulgrana ha acordado “tres subfases” con el ayuntamiento de Barcelona para que las obras del Spotify Camp Nou cumplan los plazos marcados y volver “lo antes posible” al estadio, con el partido de Liga contra el Valencia del 12 de septiembre como primer compromiso en el horizonte.

“Nosotros trabajamos en la vuelta al Spotify Camp Nou. Hay alternativas pero ahora son contingencias que no contemplamos”, respondió el presidente al ser preguntado por si existe algún ‘plan B’ por si el estadio no pudiera abrir sus puertas a tiempo, ya que el Estadio Olímpico Lluís Companys estará ocupado en esas fechas. Además, Laporta descartó seguir jugando en Montjuïc hasta que las obras estén terminadas.

Por otra parte, el presidente dijo que “lo más bonito sería inaugurar el nuevo Spotify Camp Nou con un homenaje a Leo Messi”. Sobre el traslado del Trofeu Joan Gamper al Estadio Johan Cruyff, replicó que el club tenía “la información de que las licencias llegarían en tiempo y forma”. Asimismo, Laporta anunció que en el segundo trimestre de 2026 se anunciará el anteproyecto del Palau Blaugrana, que el club prevé tener terminado para principios del 2028, y que el nuevo pabellón “tendría que estar acorde con los requisitos de la NBA” por si la liga estadounidense desembarca finalmente en Europa.

La plantilla ya viaja a Japón para la gira asiática

El FC Barcelona anunció ayer que el primer equipo ya está viajando hacia Japón para empezar la gira asiática, después de haber solucionado con el promotor “todos los aspectos” que provocaron su suspensión en primera instancia, así que los pupilos de Hansi Flick sí jugarán mañana (12.00 horas) ante el Vissel Kobe.

El delantero Pau Víctor, traspasado al Braga

El FC Barcelona también anunció ayer el traspaso por 12 millones de euros del delantero Pau Víctor al Sporting Clube de Braga portugués, tras jugar la última temporada en el primer equipo, ganando minutos por su espectacular labor con el filial azulgrana. La operación le reportará al Barça unos ingresos de 8 millones, ya que el 30% del montante le corresponde al Girona.