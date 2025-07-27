A por el único título que le falta

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina luchará hoy por la Eurocopa, el único título que falta en su palmarés, ante la vigente campeona, Inglaterra, en el Estadio St. Jakob-Park de Basilea, en una reedición de la final del último Mundial. La campeona de Europa contra la campeona del mundo. Solo puede quedar una. Sarina Wiegman intentará lograr la segunda Eurocopa para Inglaterra, y la tercera consecutiva para ella, mientras que Montse Tomé buscará la primera de España para conseguir la triple corona tras el Mundial y la Liga de Naciones. Sería la primera selección en lograrlo.

Los caminos de los dos equipos hasta la gran final han sido totalmente diferentes. España ha arrasado desde el principio, marcando 14 goles en tres partidos de la fase de grupos entre los partidos contra Portugal (5-0), Bélgica (6-2) e Italia (1-3) y liderando todas las estadísticas en ataque. Por primera vez en su historia, pasó como primera de grupo y con pleno de victorias, igualando la mejor racha goleadora en una fase de grupos que estableció Inglaterra en 2022. En las eliminatorias, La Roja ha tenido más dificultades. En cuartos se impuso a la anfitriona Suiza en un partido que se decidió en la segunda parte (2-0) y en semifinales acabó con la subcampeona de 2022, Alemania, con un gol de Aitana Bonmatí en el minuto 113 de la prórroga.

Con un juego en el que el balón tiene todo el protagonismo, pero volcado en ataque, España ha llegado a la final como un vendaval. Arrasando con todo a su paso. Con protagonismo de muchas de sus jugadoras, entre ellas destacan las tres MVP de los partidos: Alexia Putellas, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí. España tiene con ellas uno de los mejores centros del campo del mundo, por no decir el mejor, pero a su dominio en la medular hay que sumar las paradas salvadoras de Cata Coll en semifinales, el incansable empuje desde el lateral de Ona Batlle o la máxima goleadora del torneo Esther González con cuatro dianas.

Mientras, la defensora del título Inglaterra ha sido un camino lleno de baches, incluso de dudas, al que se han tenido que reponer. Perdió el primer partido contra Francia, pero se recuperó con grandes victorias contra Países Bajos (4-0) y Gales (6-1). En la fase eliminatoria se vieron en apuros contra Suecia, contra quien tuvieron que llegar a penaltis, e Italia, a quien se impusieron con un gol en el último minuto de la prórroga. En los momentos de dificultad apareció Chloe Kelly desde el banquillo para asumir el liderazgo y marcar los dos goles definitivos en las eliminatorias.Los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones han sido igualados y muy reñidos. Este año se han enfrentado dos veces en la Liga de Naciones. En febrero, Inglaterra ganó 1-0 en Wembley gracias a un gol de Jess Park y en junio, España iba perdiendo al descanso por un gol de Alessia Russo, pero remontó con un doblete de Claudia Pina y se impuso por 2-1 para meterse en la fase final. El encuentro más reciente antes de estos fue la final del Mundial de 2023 en Sídney, donde el gol de Olga Carmona dio a España su primer título de campeonas del mundo. España e Inglaterra se han enfrentado un total de 19 veces con cinco victorias españolas.

Ambas selecciones se han cruzado tres veces en la fase final de la Eurocopa, con un balance de una victoria para España (3-2 en la fase de grupos de 2013) y dos derrotas (2-0 en la fase de grupos de 2017 y 2-1 en los cuartos de 2022). La única duda para la final es la de la delantera inglesa Lauren James, que fue sustituida en el descanso de la semifinal ante Italia por molestias en el tobillo. Por parte de España, se espera el once de gala con la vuelta a la titularidad de Aleixandri tras cumplir sanción.