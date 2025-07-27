El Mollerussa incorpora al lateral derecho Lucas Pariente

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Mollerussa anunció ayer la incorporación del lateral derecho Lucas Pariente, que refuerza la zaga del conjunto del Pla d’Urgell para la próxima temporada. El futbolista de Santa Perpètua de la Mogoda, de 23 años, se une al equipo dirigido por Kiku Parerisas procedente de L’Hospitalet, también en Tercera RFEF, equipo con el que disputó 27 partidos, 17 como titular.

Tras acabar su etapa de formación en la Damm, Pariente jugó en Segunda RFEF con el Prat, media temporada con el filial del Oviedo y posteriormente en el Cerdanyola, primero como cedido por el conjunto asturiano y después, durante la temporada 2023-24, en propiedad.

El lateral se convierte así en el undécimo fichaje que acomete el club del Pla d’Urgell de cara a la próxima temporada, además de adquirir en propiedad a Roger Coll, que jugó la última parte de la temporada como cedido del Reus. Con otras diez renovaciones, Kiku Parcerisas cuenta ahora con 22 jugadores en plantilla, aunque el Mollerussa pretende cerrar tres fichajes más, dos en la línea defensiva y un delantero centro, ya que Jofre Graells (máximo goleador del equip la pasada campaña) se perderá los primeros meses de temporada por lesión.

El equipo del Pla d’Urgell arrancó los entrenamientos de pretemporada el miércoles y no disputará su primer test hasta el lunes 4 de agosto, cuando se medirá al Reus y al Martinenc en la fase de grupos del Torneig d’Històrics, en formato de triangular.

Si no accede a la fase final, jugará el sábado 9 un amistoso en Terrassa y el resto de partidos de preparación serán en casa, ante Lleida CF, Vilafranca, Espanyol C, Sabadell B y Borges, ates de estrenarse en Tercera RFEF el fin de semana del 7 de septiembre.