Groves gana y Pogacar, a un paso del cuarto Tour

Lágrimas de emoción en el australiano Kaden Groves (Alpecin) como vencedor en solitario de la vigésima etapa del Tour de Francia disputada entre Nantua y Pontarlier, de 184,2 kilómetros, y llanto de dolor y rabia para el vallisoletano Iván Romeo (Movistar), quien sufrió una dura caída que le eliminó de la pugna cuando el campeón de España marchaba con opciones. Mientras uno se ahogaba en la alegría, Romeo sufría cada pedalada para llegar a meta a base de sufrimiento. El pelotón principal ni sentía ni padecía para terminar la etapa a 7:04 minutos del ganador, con Tadej Pogacar con el maillot más intenso a una jornada de proclamarse campeón del Tour por cuarta vez.

“Hay que tomar riesgos, no sabía que la curva era tan cerrada. Podía haber ganado, tenía muchas balas todavía. Espero volver y ganar. Mañana –hoy– intentaré acabar”, dijo Romeo, muy afectado, a su llegada a la meta. El accidente de Romeo dejó en cabeza a tres hombres: Kaden Groves, Van den Broek y Jake Stewart a 20 km de Pontarlier. En medio de la confusión atacó el más veloz del corte, el australiano Groves, quien abrió hueco. Golpe definitivo. El esprinter ‘aussie’ se lanzó directo a meta para inaugurar su cuenta en el Tour, dar a su equipo la tercera en la presente edición y apuntarse al “club de las tres grandes”, al que pertenecen 114 ciclistas.

Sin cambios en el podio y aledaños. Pogacar celebrará hoy su fiesta en los Campos Elíseos con 4:24 minutos sobre el danés Jonas Vingegaard y 11:09 respecto al alemán Florian Lipowitz, en una etapa muy tranquila para los favoritos. El único cambio dentro del top 10 fue el salto del francés Jegat a la décima plaza en perjuicio del australiano Ben O’Connor. El primer español, Cristián Rodríguez, está decimonoveno.

Hoy se cierra la 112ª edición del Tour entre Mantes-la-Ville y los Campos Elíseos de París. La ‘grande boucle’ vuelve a la fiesta final en la capital después del paréntesis olímpico, con final en Niza. El Tour celebra los 50 años de la primera llegada a la principal avenida de París, y además la última etapa no será el paseo habitual, ya que incluye 3 ascensos a la Cota de la Butte Montmartre, escenario que tuvo gran aceptación en la prueba de ruta de los Juegos 2014. Este punto podría evitar que la última victoria se la jueguen los velocistas.

Ocho meses de cárcel para un espontáneo que apareció en meta

Un tribunal francés ha impuesto una condena condicional de ocho meses de prisión al hombre de 30 años que obstaculizó la llegada de la 17ª etapa del Tour en Valence. El hombre también tiene prohibido asistir a cualquier evento deportivo durante cinco años y tendrá que pagar una indemnización de 500 euros al policía al que derribó. El hombre intentó cruzar la línea de meta en su propia bicicleta por delante de los ciclistas profesionales cuando se acercaban al esprint final el miércoles. Un agente de policía le derribó cuando los profesionales pasaban a toda velocidad.