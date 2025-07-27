Jordi Carrasco suma, en 200 mariposa, su segundo oro en el Estatal júnior

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El nadador leridano Jordi Carrasco (Club Inef Lleida) sumó ayer su tercera medalla y segundo oro de los nacidos en 2008 en el Campeonato de España Júnior de natación, tras ser el más rápido de su generación en los 200 mariposa.

Así, Carrasco suma su segundo título de campeón de España en el campeonato que acoge Castellón tras el que consiguió el jueves en los 200 estilos y que se suma a la plata del pasado viernes en 400 mariposa. Hoy cierra su participación en el certamen compitiendo en los 100 mariposa.

El leridano accedió a la final A en la que competían los nacidos en 2007 y 2008 con el décimo y último mejor tiempo (2:07.58) entre todos los participantes y el tercero entre los tres clasificados de su edad.

No obstante, en la final mejoró sus prestaciones y finalizó la prueba cuarto en global, con una marca de 2:03.78, a dos segundos y medio del ganador, Isak Fernández (2:01.28), que lideró un podio íntegramente formado por nadadores del 2007.

El primer competidor de Carrasco fue Joaquín Pavón, que acabó justo por detrás de él, quinto, con un tiempo de 2:04.00, mientras que Oliver Roch, el tercer nadador del 2008 que compitió en la final, fue octavo (2:06.16).