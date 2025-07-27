Verstappen sorprende a los McLaren y gana el esprint

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó ayer la victoria en la carrera al esprint del GP de Bélgica de Fórmula 1, sorprendiendo a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, segundo y tercero respectivamente.

Verstappen, que partía segundo en esta carrera corta, aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para ponerse al frente de la prueba, superando a Piastri, que salía desde la primera posición.

Durante las 15 vueltas al trazado belga, resistió el empuje del australiano, que se mantuvo siempre a menos de un segundo. A ellos dos se les unió Norris, que tampoco pudo mejorar su tercera posición. No obstante, por la tarde el británico firmó la ‘pole position’ para la carrera de hoy, batiendo por milésimas a Piastri, con Charles Leclerc tercero y Verstappen cuarto.

El madrileño Carlos Sainz (Williams) y el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) terminaron sexto y decimocuarto, respectivamente, en el esprint, pero hoy partirán incluso más atrás en la parrilla. Sainz fue decimoquinto en la cualificación y Alonso decimonoveno.