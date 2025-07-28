Pogacar agranda su leyenda

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) rubricó ayer el cuarto Tour de Francia de su palmarés después de una última etapa en París donde peleó por la victoria, superado por el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) en la última subida de la Côte de la Butte Montmartre.

A sus 26 años, Pogacar rubricó el póquer en la ronda gala (2020, 2021, 2024 y 2025) y cumplió con su favoritismo a pesar de que sufrió más de lo esperado. Al esloveno se le hizo largo el Tour, como él mismo fue reconociendo y como padeció ayer mismo, cuando Van Aert le dejó atrás en Montmartre. Con todo, el esloveno se convirtió en el corredor más joven en conseguir cuatro victorias en la general del Tour de Francia (tres meses más joven que Eddy Merckx) y tiene muchos años para igualar, y quizá superar, el récord de cinco victorias que establecieron mitos de la talla de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

A Pogacar se le escapó la guinda de cruzar primero la última meta en los Campos Elíseos, en una etapa distinta en París, donde el protagonismo no iba a ser para el esprint, tras tres subidas a Montmartre y, encima, la aparición de la lluvia en los últimos 30 kilómetros de los 132,3 kilómetros entre Mantes-la-Ville y los Campos Elíseos de la Ciudad de la Luz.

Los ciclistas pasearon por la periferia de París, con el brindis del UAE Team Emirates-XRG y los primeros ataques en las cuestas de la Côte de Bazemont y la Côte du Pavé des Gardes hasta llegar a orillas del Sena junto a la Torre Eiffel. Los tiempos para la general ya estaban entonces fijados pero faltaba por conocer el célebre ganador en la capital francesa, a lo cual quiso apuntarse Pogacar, insaciable como siempre hasta que topó con la realidad.

Las piernas de los Pireneos, donde dio la estocada a Jonas Vingegaard (Team Visma) y al Tour, no eran ya las mismas en los Alpes, y menos aún en los últimos ocho kilómetros de la ‘grande boucle’. El maillot amarillo se metió entre los seis hombres que se iban a jugar la etapa: Matteo Jorgenson, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Matteo Trentin (Tudor) y Davide Ballerini (XDS-Astana).

El esloveno, líder también de la montaña, lanzó su ataque en la tercera y última subida a Montmartre pero la respuesta de Van Aert recordó a los mejores tiempos del belga. El corredor del Visma, que llevaba tres años sin ganar una etapa en la ronda gala, se quedó solo con autoridad y llegó en solitario a los Campos Elíseos, aventajando en 19 segundos a Ballerini, Mohoric y Pogacar. El esloveno entró celebrando su cuarto título, igualando en el palmarés al británico Chris Fromme y poniéndose a un solo Tour de las grandes leyendas de la “grande boucle” Anquetil, Merckx, Hinault y Miguel Induráin.

Pogacar: “Ahora mismo estoy sin palabras”

“Ahora mismo estoy sin palabras. No son solo cuatro victorias, sino seis años en el podio de forma consecutiva. Tengo que reconocer que este Tour es muy especial para mí. Estoy muy orgulloso de poder vestir de amarillo en París”, señaló un Tadej Pogacar que acabó exhausto tras la útlima etapa. “Me encontré delante pero no tenía la energía necesaria. Wout ha estado muy fuerte al final”, reconoció.

El ciclista esloveno también alabó a Jonas Vingegaard. “Creo que los dos hemos elevado nuestro nivel en estos últimos seis años. Nos empujamos al límite para superarnos. Tengo el máximo respeto por él y solo me queda felicitarle”, agregó el esloveno, que no confirmó si estará en la Vuelta a España. “Ahora es momento de celebrar. Me apetece estar tranquilo”, indicó.

Triunfo español en la prueba femenina

La ciclista española Mavi García (Liv AlUla Jayco) conquistó ayer la segunda etapa del Tour femenino, recompensa a una larga carrera a sus 41 años y a la escapada a diez kilómetros de meta. La neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx) fue segunda y la mauriciana Kim Le Court (AG Insurance) se llevó el tercer puesto para ponerse, además, el maillot amarillo, primera africana en vestirlo.