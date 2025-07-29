FÚTBOL
El Tàrrega renueva a tres canteranos
La UE Tàrrega ha anunciado la renovación de tres jugadores de cara a esta próxima temporada. Se trata de Eric Monter, Manu Rodríguez y Adrià Martínez, todos ellos formados en la Escola de Futbol del club azulgrana.
Se trata de tres jugadores importantes para el equipo que entrena Edgar Molina. En el caso de Eric Monter, lateral zurdo y del centrocampista Manu Rodríguez, será la segunda temporada defendiendo la camiseta del primer equipo, mientras que para Adrià Martínez, lateral diestro, será la séptima.
La UE Tàrrega afronta la temporada con el objetivo de luchar por el ascenso a la Primera Catalana, después de que en la pasada campaña estuviera muy cerca de conseguirlo, siendo eliminado en la última ronda del play off. Molina cumplirá su segunda temporada al frente del equipo.