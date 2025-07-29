Junts y ERC cuestionan la pantalla para ver a España

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los grupos municipales de Junts per Catalunya Lleida y Esquerra Republicana de Catalunya han presentado una serie de preguntas ante la Comisión Informativa de Acción e Innovación Social, cuestionanto al grupo de gobierno municipal por los detalles y el coste que supuso a la Paeria la apertura del pabellón Barris Nord el pasado domingo, para que los aficionados que lo desearan pudieran seguir en directo la final de la Eurocopa Femenina de Fútbol entre las selecciones de España e Inglaterra.

La portavoz de Junts, Violant Cervera, registró diversas preguntas en relación al gasto público municipal, tanto en personal como en servicios de apoyo vinculados a la apertura y cierre del equipamiento municipal, así como otros servicios contratados, como las sillas de la pista, la seguridad, el servicio de bar o la limpieza. Cervera pide que se especifique el coste y nombre de los proveedores, así como la partida presupuestaria a la que se han imputado los citados gastos. Por su parte, Xavier Estrada, de ERC, presentó siete preguntas sobre el coste total del acto, si estaba el acceso abierto a todos el mundo sin límite de edad, quien gestionó el servicio de bar, si se vendieron bebidas alcohólicas y si hubo algún acuerdo previo con el Força Lleida (hace mención a que concesión especial que tiene el club), y reclamó las facturas del acto.

La Paeria, por su parte, a preguntas de este diario, dijo que “la Paeria ha ofrecido la posibilidad de seguir en el Barris Nord la final de la Eurocopa, de acuerdo a la voluntad de promover el deporte femenino”, recordando que ya se hizo en la final del Mundial femenino de 2023 en el Mercat del Pla y en la Eurocopa Masculina de 2024 en la plaza de la Llotja.

Añade el equipo de gobierno municipal que se hizo en el Barris Nord porque “las mejoras efectuadas en el pabellón permiten seguir el partido por los vídeomarcadores, por lo que no es necesario alquilar pantallas” y que “dadas las altas temperaturas el equipamiento funcionó como refugio climático”. Recuerda también que “como se anunció” se había previsto “servicio de bar, sin bebidas alcohólicas, sillas en la pista y megafonía”.