La Sagrada Familia, escenario del Tour 2026

Los 23 equipos que participarán en el Tour de Francia 2026, que partirá desde Barcelona, serán presentados el 2 de julio en un escenario que estará situado frente a la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, según desveló ayer Jaume Collboni, alcalde de la capital, que abrió el acto en el que la ciudad empezó su particular cuenta atrás para albergar la Grand Dèpart de la prueba francesa y que se celebró en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau, el espacio del que partirán los equipos rumbo a la Sagrada Familia.

“El año que viene, Barcelona será la Capital Mundial de la Arquitectura de la UNESCO y hemos querido mezclar estos dos grandes eventos, uniendo en la presentación de los equipos del Tour dos joyas modernistas de la ciudad que son Patrimonio Mundial de la UNESCO conectadas a través de la avenida de Gaudí”, explicó el alcalde. El concejal de Deportes, David Escudé, precisó que el Hospital de Sant Pau “recibirá a los más de 1.000 periodistas acreditados y será donde se realizará la sesión informativa y las entrevistas con los equipos ciclistas”.