Emma Carrasco cae eliminada en las series de los 200 braza

La segunda competición de la leridana Emma Carrasco en los Campeonatos Mundiales de natación de Singapur fue ayer un tanto aciaga, ya que no pudo conseguir su objetivo de acceder a semifinales. La nadadora del Sant Andreu, que el pasado domingo si logró alcanzar la penúltima ronda en los 200 estilos, aunque para ello tuvo que disputar una repesca, cayó eliminada en las series de los 200 braza al acabar en la vigésima primera posición, con un registro de 2:27.80 minutos. A la leridana solo le queda una prueba en este Mundial absoluto, los 400 estilos, que nadará el domingo en la última jornada de natación.

En cuanto al resto de la delegación española, el tarraconense Carles Coll, vigente campeón de mundo en piscina corta, despejó todas las dudas y certificó su clasificación para las semifinales de los 200 braza, tras cerrar la ronda preliminar en quinta posición con un tiempo de 2:10.30 minutos. Un registro que demostró que Coll, que se quedó a 5 centésimas de su marca personal, no ha visto mermado su rendimiento pese a la incertidumbre en la que ha vivido instalado en los últimos meses a causa de los problemas burocráticos surgidos para prolongar su estancia en Estados Unidos, donde estudia y entrena.

Respecto al resto de la jornada en Singapur, destacó la nadadora canadiense Summer McIntosh, que logró un título mundial con sabor agridulce en la final de los 200 mariposa, ya que no pudo conseguir el récord del mundo, su objetivo declarado en la ciudad asiática. Una plusmarca de la que McIntosh, vigente campeona olímpica de la distancia, se quedó a solo 18 centésimas tras colgarse la medalla de oro, la tercera que la canadiense suma en estos Mundiales, con un tiempo de 2:01.99 minutos.