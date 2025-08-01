Lamine Yamal lidera la goleada en Corea del Sur

Publicado por Creado: Actualizado:

El Barcelona goleó a placer en el segundo encuentro amistoso de la pretemporada y de la gira por Asia. El cuadro culé, que ya se impuso con comodidad en el partido contra el Vissel Kobe disputado en Japón, ganó con suficiencia y autoridad al FC Seoul (3-7) gracias a un gran rendimiento ofensivo de todo el equipo, que tuvo algunas importantes lagunas defensivas, y a un espectacular Lamine Yamal, que firmó un doblete, al igual que Ferran Torres.

Flick siguió, además, con su apuesta por los jóvenes y presentó dos equipos completamente distintos, uno para cada parte. Tal vez ligeramente más titular el de la primera, que sin embargo experimentó los momentos en que el rival, el modesto Seoul, explotó esa falta de ritmo para igualar un 0-2. El Barça, que estrenó la segunda camiseta de la temporada (dorada) que rinde homenaje a la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, vivió el partido en el Seoul World Cup Stadium como si jugara casi de local, como le pasó contra el Vissel Kobe. La grada era una fiesta y estaba entregada a los culés, especialmente, una vez más, a Lamine Yamal. Cada vez que el internacional tocaba el balón, era ovacionado, confirmando que la repercusión y trascendencia del joven de 18 años, en un excelente estado de forma, es asombrosa también fuera de nuestras fronteras futbolísticas. El lunes día 4, último amistoso de la gira contra el Daegu.