Bernat Erta, con mejor marca, y Berta Segura, a la final de 400 metros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Bernat Erta (FC Barcelona) y Berta Segura (Independiente) fueron los dos atletas leridanos más destacados en la jornada inaugural del Campeonato de España que se celebra en Tarragona hasta mañana. Ambos se llevaron el billete para disputar hoy la final de los 400 metros lisos, aunque en el caso de Erta fue con una de sus mejores actuaciones, ya que superó su mejor marca personal y se situó líder estatal del año en la prueba.

Las dos plazas leridanas para las finales pudieron ser tres, pero Arnau Monné (Playas de Castellón) se quedó a las puertas de la lucha por las medallas en los 100 metros lisos. Tras superar las series con el séptimo mejor tiempo, en la segunda semifinal alcanzó la quinta plaza y, con el undécimo tiempo global (10.54), no pasó a la final. La cuarta leridana en competir ayer fue Carla Cagigós, que en los 100 metros libres femeninos se quedó al borde de llegar a las semifinales, ya que firmó el decimoséptimo tiempo general en las series, siendo quinta en la cuarta eliminatoria (12.28).

En las semifinales de 400 libres masculinos, Erta lideró la tabla de tiempos con un crono de 45.36, a tan solo 11 centésimas de la mínima federativa para clasificarse para el Mundial de Tokyo. Además, el leridano rebajó su mejor marca personal y le colocó como el líder estatal de la prueba, antes de disputar hoy (22.30) la final.

Por su parte, Berta Segura tuvo que trabajar más su acceso a la lucha por las medallas (hoy, 22.40), porque fue tercera en la tercera semifinal y el pase directo solo era para las dos primeras clasificadas. No obstante, su 52.97 en la serie más rápida le valió para llevarse una de las dos plazas por tiempos, con la sexta mejor marca global.