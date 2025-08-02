El Atlètic Lleida asumirá el mantenimiento del Camp d'Esports, además de abonar 60.000 € al Lleida CF

Atlètic Lleida y Lleida CF anunciaron ayer que han alcanzado un acuerdo, tal y como adelantó SEGRE, para que el club que hasta ahora competía en el Ramon Farrús dispute sus partidos en el Camp d’Esports, a cambio de una compensación económica que el Atlètic Lleida asumirá “sin problema”. Así, se compromete a pagar 6.000 euros mensuales al Lleida CF (60.000 para la temporada completa) en concepto de compensación para poder hacer uso del campo y colocar su propia publicidad. Además, también asumirá los costes de mantenimiento de las instalaciones, pagando al Lleida CF la cantidad correspondiente para ello, porque recae sobre él asumir el mantenimiento de la instalación.

Así lo explicó el vicepresidente del Atlètic Lleida, Néstor Gutiérrez en rueda de prensa, donde quiso agradecer la predisposición del Lleida CF para llegar a este entendimiento “prioritario” para el club. “Hay diferencias de criterio, pero siempre ha habido cordialidad. Es una oportunidad para sumar, no para dividir”, declaró. Además, detalló que “no tenemos establecido” el coste de mantener el estadio, porque “subirá con la presencia de tres equipos (junto a Lleida CF y AEM)”.

En ese sentido, la teniente de alcalde de Seguridad del ayuntamiento de Lleida, Cristina Morón, confirmó que el consistorio ha resuelto favorablemente las peticiones tanto del Atlètic Lleida como del AEM para hacer uso del Camp d’Esports, aunque subrayó que la autorización está “condicionada a la asunción del mantenimiento”.

Gutiérrez destacó que el acuerdo refuerza que “no tenemos voluntad de división, sino de unirnos por Lleida” e incluso apuntó que “este acuerdo permitirá al Lleida CF tener ingresos extraordinarios en un momento tan difícil, con el concurso de acreedores, que también nos permite saber dónde acaba el dinero, que siempre era una de nuestras mayores dudas a la hora de colaborar”.

El vicepresidente insistió en que “no queremos que nadie sienta que debe dejar su club. Queremos que vea que podemos coexistir, incluso colaborar”. “Está claro que ahora el objetivo del Lleida CF es sobrevivir y el nuestro otro más ambicioso”, añadió el dirigente, que también reveló que dentro de poco abrirán la campaña de abonados, en la que “los abonados del Lleida CF tendrán prioridad unos días por si quieren mantener su asiento y número de abonado”.

El acuerdo por el uso del estadio establece que el Lleida tiene prioridad para fijar los horarios en los días de partido, después el AEM y por último el Atlètic Lleida, que podrá realizar dos entrenamientos por semana en el estadio y otro en el Annex.