La firma Yellow Converse, patrocinadora del Atlètic Lleida

La firma Yellow Converse se ha convertido en un nuevo patrocinador del Atlètic Lleida. La plantilla visitó las instalaciones de la empesa, que están situadas en el polígino industrial de Bell-lloc, donde se firmó el acuerdo de patrocinio entre las dos partes. El convenio establece que los jugadores del primer equipo lucirán calzado Converse los días de partido, combinándolo con la equipación oficial del club.

Los jugadores del equipo fueron recibidos por el CEO de la empesa, Toni Badias, que les ofreció una detallada explicación del funcionamiento de la compañía, así como sus objetivos.

Por otra parte, el Atlètic Lleida se desplazará mañana hasta la localidad aranesa de Garòs, donde hará un estage de pretemporada hasta el jueves. Los jugadores combinarán sesiones de entrenamiento con alguna actividad lúdica, con el objetivo de intensificar la puesta a punto de cara a esta temporada, en la que debutarán en Segunda RFEF. La expedición tiene previsto salir mañana de Lleida a las 9.30 y después de comer ya hará la primera sesión de trabajo en las instalaciones de Garòs.

El martes y el miércoles habrá doble sesión de entrenamiento, aunque por la tarde la plantilla participará en una actividad lúdica de grupo. El equipo que entrena Gabri Garcia disputará su primer amistoso el próximo sábado, día 9, en Zaragoza ante el Deportivo Aragón.

Kuang Zhaolei ya entrena con el equipo en Lleida

El joven futbolista chino Kuang Zhaolei se incorporó el viernes a la disciplina del Atlètic Lleida para ponerse a las órdenes de Gabri García en la pretemporada. Zhaolei, de tan solo 16 años y procedente de la Damm, firmó su contrato de dos temporadas el viernes tras ser anunciado el lunes y hará la pretemporada con el equipo leridano.