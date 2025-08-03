Mari Boya, segundo en el Mundial de Fórmula 3 tras quedar en esta posición en el GP de Hungría

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El piloto de Les Mari Boya (Campos Racing) ha dado hoy un paso de gigante para proclamarse subcampeón del mundo de Fórmula 3, tras acabar segundo en el Gran Premio de Hungría, a falta de una última carrera que se disputará en Italia en septiembre. El aranés, que recientemente fichó por la academia de Aston Martin, ha conseguido subir dos posiciones y suma 108 puntos, dos más que su compañero de equipo Nikola Tsolov (106), que ha acabado sexto en esta carrera, y 15 más que Tim Tramnitz (MP Motorsport), que este fin de semana no ha puntuado. Por su parte, el brasileño Rafael Camara (Trident) se proclamó matemáticamente campeón del Mundo tras imponerse en Hungría.

Precisamente, Boya se mantuvo a la estela de Camara durante toda la prueba, disputada con la pista mojada porque llovió poco antes de su inicio, y sus ataques finales para hacerse con la primera posición se vieron frustrados por la entrada de dos coches de seguridad.