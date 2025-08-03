Simona roza el podio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La palista de La Seu d'Urgell Anna Simona volvió a quedarse a las puertas de sumar su tercera medalla en el Europeo que se celebra en el canal esloveno de Solkan. La leridana, del Cadí Canoe Kayak, repitió ayer en la prueba de C1 la quinta plaza en la final júnior que consiguió el viernes en la de kayak, tras llevarse dos platas por equipos, tanto en C1 como en K1, en las jornadas anteriores del europeo.

En una final marcada por las penalizaciones, ya que ninguna de las 13 finalistas completó la bajada limpia, Simona recibió seis segundos de penalización que fueron decisivos, porque, con su 118.65, se quedó a menos de dos de la tercera paza de podio, que ocupó la francesa Margot Lapeze, con cuatro segundos de penalización (116.82). La suiza Eylen Vuilleumier fue la única que logró completar la bajada tocando solo una puerta, lo que le valió el oro pese a no ser la más rápida.

De hecho, su marca de 113.01 fue más lenta que la de la palista leridana (112.65) y mucho más que la de la medallista de plata Ainara Goikoetxea (111.35), pero Vuilleumier firmó un 115.01 por las penalizaciones, mientras que la vasca acumuló cuatro segundos de sanción y acabó segunda (115.35). Simona tocó tres puertas y quedó apeada del podio con su 118.65.

Por su parte, los hermanos urgelenses Jan y Marc Vicente (Cadí CK) se quedaron fuera de las finales de K1 en categoría júnior y sub-23, respectivamente. Jan finalizó su semifinal en decimoctava plaza, fuera de la final por culpa de una penalización, mientras que su hermano Marc perdió todas las opciones de final cuando se saltó la penúltima puerta del recorrido, lo que le relegó al puesto 28.

El europeo finalizará hoy con el kayak cross, donde volverá a competir Anna Simona y también Jana Belmonte, de la AE Pallars, en categoría júnior femenina; y Dídac Foz y Faust Clotet –que ayer recibió su medalla de oro de K1 que no pudo entregarse el viernes por una tormenta– en la masculina. En sub-23, bajarán Jana Planes y Manel Contreras.