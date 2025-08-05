El Bordeta recupera el Amateur

“Después de 22 años la UE Bordeta volveremos a tener un equipo Amateur compitiendo en Cuarta Catalana”, explica satisfecho el presidente del club, Bartolomé Ayora, que considera que la entidad se encuentra en uno de sus mejores momentos. “Estamos teniendo un crecimiento importante y cumpliendo los objetivos, tanto a nivel económico como de gestión”, añade. El hecho de disponer de un equipo sénior permitirá al club dar salida a muchos de los jugadores que pasan por su estructura formativa y que ahora, al acabar la etapa Juvenil, tenían que ir a otros clubes si querían seguir jugando al fútbol. No será la UE Bordeta el único club que vuelve a Cuarta Catalana, ya que también El Poal y el Seròs volverán a tener equipos sénior.

“Hemos creído que era el momento de recuperar el Amateur, hemos hecho una importante reforma en las instalaciones y eso nos permite disponer de más horas”, añade Ayora. “También económicamente lo podemos asumir”, valora el dirigente del club leridano. El nuevo equipo necesitará un presupuesto de unos 10.000 euros, que pueden asumir sin problemas. La creación de este nuevo equipo coincide con un destacado crecimiento de la entidad, que la pasada temporada tenía 430 jugadores en 31 equipos y que en esta próxima contará con entre 580 y 600 jugadores, ya que la estructura del club tendrá 39 equipos. Además del Amateur y algún otro de base, el Bordeta estrenará dos equipos de Veteranos, uno masculino y otro femenino.

“También vamos a continuar con el proceso de mejora de nuestras instalaciones, que queremos que estén entre las mejores de Lleida”, añade Ayora. Esta pasada temporada el club, con patrocinio privado “sin pedir dinero público”, destaca, construyó una nueva grada cubierta con capacidad para 500 espectadores, hizo un campo exterior de fútbol 11, con grada cubierta para 156 personas y una pantalla de 24 metros cuadrados.

“Esta temporada haremos tres vestuarios más, con lo que pasaremos de 8 a 11, además de otro para árbitros”, explica. Además, el club construirá una sala para fisioterapia, una sala para las reuniones de la junta directiva, una tienda en la que se venderán productos de marchandising y un par de espacios para oficinas. El presupuesto de las obras hechas hasta ahora ha ascendido a 350.000 € y las nuevas costarán otros 150.000.

Àlex Sisó, tesorero del club, añade que “a nivel social vamos a crear una aplicación pionera que nos permitirá mantener un contacto más rápido y directo con las familias para mejorar la comunicacion”.