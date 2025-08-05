Manita para cerrar la gira

Pedri y Rashford celebran el primer gol del inglés como azulgrana, ayer ante el Daegu. - EFE

El Barça ganó ayer al Daegu con una 'manita' (0-5) con la que cierra la gira asiática por Japón y Corea del Sur, en otra exhibición de poder ofensivo de Lamine Yamal con mucho protagonismo para el doblete de Gavi, esta vez titular, y para el estreno goleador de Marcus Rashford, en un duelo húmedo y pasado por agua que sirvió a Hansi Flick para seguir perfilando su equipo y dar la oportunidad al joven Dro como titular.

Ante el colista de la K League 1, el Barça no sufrió. Si ante el Seoul, cuarto, encajó tres goles (en el claro 3-7), esta vez ni Joan Garcia, titular, ni Wojciech Szczesny —entró al descanso— ni Diego Kochen —jugó el último cuarto de hora— tuvieron problemas para sofocar a un Daegu que le puso ganas, pero que no llegó a tirar a puerta.

En cambio, el Barça buscó en hasta 16 ocasiones la puerta rival y perforó las redes en cinco ocasiones, que pudieron ser más de no haber sido por el portero Tae-Hee Han, que entró al descanso y pese a encajar dos goles salvó muchos más. Pero el aguacero que cayó en esa segunda parte y el cansancio acumulado hicieron que el Barça, con el 0-3 tras el descanso (con doblete de Gavi y otro tanto de Lewandowski), optara por ir bajando el ritmo. Aun así, el jugador del filial Toni Fernández anotó el 0-4 y Rashford completó la goleada.

Pau Cubarsí acabó sustituido por un golpe

Pau Cubarsí no pudo acabar el partido por un golpe en la rodilla, pero no sufre ninguna lesión y debería estar disponible para iniciar la Liga. Ayer tampoco jugaron, por precaución, Iñigo Martínez, Fermín y Ferran.

Vandalizan el mural dedicado a Lamine

Un mural dedicado a Lamine Yamal en Barcelona aparició ayer cubierto por una intervención que incorpora a los siete enanitos de Blancanieves, como una crítica a su fiesta de cumpleaños.

Acción conjunta del Govern y el Barça

El Govern y el Barça aprovecharon la gira asiática para promocionar la marca Catalunya en Japón y Corea del Sur, reforzando vínculos con más de 60 profesionales del sector turístico en estos mercados.