Franco Magno y Matías Sempé, con el Lleida CF

El Lleida CF anunció ayer, a través de sus redes sociales, la incorporación al equipo que entrena Jordi Cortés de dos nuevos futbolistas. Se trata de los argentinos Franco Magno y Matías Sempé, ambos de 32 años. Magno es delantero y llega procedente del Igualada, aunque anteriormente jugó en Ascó y Mollerussa, entre otros equipos, teniendo también experiencia en Italia y San Marino.

Por su parte, Matías Sempé es lateral izquierdo y la pasada temporada jugó en el Mollerussa. Anteriormente lo había hecho en equipos aragoneses, como Barbastro, Brea, Sariñena o Tamarit.

El Lleida había anunciado anteriormente a Antonio Oliveira, Sasha Litwin, Òscar Rubio, Putxi, Rusi y Montenegro. El equipo jugará el domingo en BInéfar (19.00) su segundo amistoso de la pretemporada.