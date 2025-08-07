Krutwig y Shurna se entrenan en Illinois

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

John Shurna y Cameron Krutwig, dos de los fichajes esta temporada del Hiopos Lleida, ya están en plena preparación para la nueva temporada 2025-2026. Los dos pívots estadounidenses coincidieron hace unos días en un entrenamiento en una pista de Illinois, de donde son originarios ambos jugadores. El equipo leridano, al que solo le falta una pieza para completar la plantilla, en concreto un interior, tiene previsto comenzar la pretemporada la penúltima semana de agosto con las revisiones médicas, mientras que los entrenamientos en grupo no comenzarían hasta el semana siguiente.

Por otra parte, el Força Lleida hizo oficial ayer otra renovación de su equipo de Liga Femenina 2. Se trata de la base leridana Abril Rexach, formada en los equipos de la base del CB Lleida y con experiencia en los Estados Unidos, donde estuvo cinco años vistiendo las camisetas del Eastern Wyoming College y los Seattle Pacific Falcons. Rexach cumplirá su tercera campaña con la camiseta burdeos. La temporada pasada jugó en 22 partidos con una media de 3,9 puntos, 2,6 asistencias y 3,8 de valoración.