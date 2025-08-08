Lamine lidera una lista al Balón de Oro muy azulgrana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Como era de esperar, Lamine Yamal se confirma como uno de los grandes favoritos a levantar el Balón de Oro en la gala que se celebrará el próximo 22 de septiembre. Ayer France Football anunció a todos los finalistas de las diferentes disciplinas, una lista en la que el FC Barcelona tiene un protagonismo especial. En total son cuatro los futbolistas azulgranas que figuran entre los 30 nominados, ya que además del canterano se encuentran Pedri, Raphinha y Lewandowski.

No obstante, el PSG, vigente campeón de la Champions, acapara el mayor número de aspirantes con nueve (Joao Neves, Doué, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé y Donnarumma), mientras que del Madrid están Vinicius, Bellingham y Mbappé. En el apartado de entrenadores, Hansi Flick opta al galardón junto a Luis Enrique (PSG), Antonio Conte (Nápoles), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro y Claudia Pina son las cuatro jugadoras del Barça incluidas entre las 30 nominadas a un trofeo que las azulgranas han dominado en las últimas cuatro ediciones. Alexia ganó el trofeo en las ediciones de 2021 y 2022, y Aitana hizo lo propio en las dos siguientes, 2023 y 2024. También han sido incluidas en la lista otras dos jugadoras españoles, la exazulgana Mariona Caldentey, del Arsenal vigente campeón de la Champions, y la del Gotham FC Esther González.

Por otra parte, Lamine Yamal, junto a Pau Cubarsí, en categoría masculina, y Vicky López, en la femenina, son los nominados del Barça al Trofeo Kopa que premia a los mejores de la categoría sub-21 –el de Rocafonda ya lo ganó el año pasado–, mientras que Cata Coll figura aspira al trofeo Yashin, que distingue a la mejor portera del año.

Los equipos masculino y femenino del FC Barcelona también están en la lista de aspirantes al Balón de Oro a nivel de clubes. En categoría masculina se lo disputará con el PSG, Botafogo, Chelsea y Liverpool, y en la femenina sus rivales serán el Arsenal, Chelsea, Lyon y Pride de Orlando.

Íñigo Martínez, traspaso inminente a Arabia

Iñigo Martínez podría abandonar el Barça en las próximas horas, un movimiento del todo inesperado. La entidad, el central vasco y el Al-Nassr se encuentran en conversaciones avanzadas para su incorporación a la Saudi Pro League, una operación que no reportaría dinero al club, pero se ahorraría todo su salario, unos 14 millones, que facilitaría la inscripción de los fichajes.

El club le retira la capitanía a Ter Stegen

El Barça confirmó ayer que le ha abierto expediente a Ter Stegen y le ha retirado “temporalmente” la capitanía después de negarse a firmar el informe médico de baja tras su intervención quirúrgica. El Barça cree que la baja sería de cuatro meses, lo que le permitiría usar el 50 por ciento de su ficha para realizar la inscripción de Joan Garcia, y el alemán considera que serán tres, lo que no le serviría al club en ese caso. Ronald Araujo será de momento el primer capitán.