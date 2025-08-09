Lleida conquista 17 medallas en el Catalán

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los ciclistas leridanos lograron un total de diecisiete medallas en el Campeonato de Catalunya de pista, disputado en Barcelona. Víctor Garcia, en cadetes, se colgó el oro en velocidad y fue subcampeón en Keirin, mientras que en júniors triunfaron Alan Arilla, que logró la plata en las dos modalidades, y Oleguer Curià, que logró el bronce por partida doble. En las pruebas de persecución y madison los ciclistas de Lleida también brillaron. En cadetes, Roc Escobar logró el título en las dos disciplinas, mientras que Nil Artal subía al tercer cajón en persecución individual y en madison, formando pareja con Víctor Garcia. En Keirin, bronce para Quim Fanlo en alevines y de Quim Florensa en principiantes, y en Ómnium, medalla de plata de Roc Escobar y bronce de Nil Artal en cadetes, y plata de Pau Roca en alevines.