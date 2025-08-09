SEGRE
CICLISMO

Lleida conquista 17 medallas en el Catalán

Pau Roca, Quim Fanlo y Quim Florensa, con las medallas.

Los ciclistas leridanos lograron un total de diecisiete medallas en el Campeonato de Catalunya de pista, disputado en Barcelona. Víctor Garcia, en cadetes, se colgó el oro en velocidad y fue subcampeón en Keirin, mientras que en júniors triunfaron Alan Arilla, que logró la plata en las dos modalidades, y Oleguer Curià, que logró el bronce por partida doble. En las pruebas de persecución y madison los ciclistas de Lleida también brillaron. En cadetes, Roc Escobar logró el título en las dos disciplinas, mientras que Nil Artal subía al tercer cajón en persecución individual y en madison, formando pareja con Víctor Garcia. En Keirin, bronce para Quim Fanlo en alevines y de Quim Florensa en principiantes, y en Ómnium, medalla de plata de Roc Escobar y bronce de Nil Artal en cadetes, y plata de Pau Roca en alevines.

