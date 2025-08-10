El leridano Roger del Corral alcanza los octavos en el Mundial júnior

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El joven rider de Mollerussa Roger del Corral Torrades alcanzó los octavos de final en su participación en el Pump Track World Youth Challenge de Ängelholm (Suecia), la primera edición del Mundial júnior de la especialidad, en la que acabó siendo eliminado ante el eslovaco Vladimir Novák. El de Mollerussa fue el único leridano participante en la competición, ya que los hermanos de Seròs Ona y Roc Oto finalmente no participaron en la competición por motivos económicos.

Del Corral representaba a España en la categoría de 15 años pese a tener aún 14 –los cumplirá este año– y, tras haber entrenado en el circuito sueco desde el martes, saltó ayer a competir, primero en las dos tantas cronometradas y posteriormente en la única eliminatoria en la que participó. En el cara a cara ante Novák, el leridano completó la vuelta en 18.385 segundos, mientras que su rival paró el crono en 17.170, llevándose el pase hacia los cuartos.

El leridano finalizó undécimo en la tabla combinada entre las dos sesiones cronometradas de la mañana. En la primera salida firmó un 18.805, mientras que mejoró hasta el 18.265 en la segunda sesión, consiguiendo su mejor marca en la competición y alcanzando las rondas eliminatorias.