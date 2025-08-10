El Mollerussa saca un empate de Terrassa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Mollerussa firmó ayer un meritorio empate sin goles en el campo del Terrassa, un conjunto de categoría superior, en un partido marcado por la solidez defensiva y el equilibrio en el centro del campo. Los de Kiku Parcerisas sumaron así un nuevo ensayo positivo en su preparación, dejando muy buenas sensaciones en un escenario exigente, después de estrenarse en pretemporada el pasado lunes, con el triangular ante Reus y Martinenc en el Trofeu d'Històrics.

La primera parte fue de dominio táctico visitante. Bien plantados sobre el terreno de juego, los del Pla d’Urgell controlaron el ritmo y minimizaron por completo las opciones ofensivas del Terrassa, que no dispuso de ninguna ocasión clara en los primeros 45 minutos. En cambio, el Mollerussa tuvo sus opciones con un lanzamiento de falta de Lucas, en el minuto 5, en un remate alto de Joel Porté tras una buena llegada por la izquierda con un disparo alto, y las constantes apariciones de un Lamin Juwara muy activo.

En la reanudación, el Terrassa dio un paso adelante. La presión alta dificultó la salida de balón del Mollerussa y generó las primeras aproximaciones locales, pero la zaga visitante respondió con solidez. Un corte providencial de Àlex Sanz dentro del área y las intervenciones seguras del meta Andreu Lladonosa mantuvieron la portería a cero.

Tras la pausa de hidratación, el Mollerussa recuperó las buenas sensaciones del primer tiempo y volvió a tener presencia ofensiva en los últimos minutos, con varias llegadas que no encontraron premio. El pitido final certificó un empate sin goles que, más allá del marcador, dejó la satisfacción de haber minimizado al máximo a un rival de Segunda RFEF como el Terrassa en su casa.

Kiku: “La imagen que ha dado el equipo ha sido muy buena”

El técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, se fue satisfecho del partido porque “la imagen que ha dado el equipo ha sido muy buena, ante un rival de categoría superior”. Más en concreto, valoró que “hemos logrado el objetivo prioritario, que era dejar la portería a cero” y también se mostró sorprendido porque “han salido cosas que no habíamos trabajado y aparecen solas por la naturaleza de los jugadores”. También apuntó que “creo que seremos un equipo versátil, aunque tenemos que trabajar en ataque” y señaló que "veo a los jugadores en un tono físico muy alto”.