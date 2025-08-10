Isaac Fernández y Mata se aseguran la plata europea

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El entrenador del Cadí La Seu, Isaac Fernández, y su jugadora Marina Mata se aseguraron ayer la medalla de plata del Campeonato de Europa sub-20 femenino, después de que España superara en semifinales a Italia por 73-67.

Un parcial de 9-0 dejó muy clara la intensidad con la que salieron unas y otras. Mientras que las de Isaac Fernández estuvieron muy certeras en ataque e intensas en defensa, las italianas se vieron superadas en todo momento. España llegó a ganar por doce puntos (25-13) al término del primer cuarto, con Mata aportando 4 puntos. Italia pareció reaccionar en el segundo asalto, pero las españolas mantuvieron los diez puntos de renta al descanso (43-33), con la pívot del Cadí aportando otros 5 tantos.

En la reanudación, España se situó 15 arriba (52-37) a los tres minutos y obligó al técnico italiano a parar el partido en busca de una reacción que llegó en el último cuarto. Italia logró situarse a solo dos puntos, 69-67, pero una antideportiva acabó decidiendo el partido. Mata acabó con 13 puntos, 1 rebote y 11 de valoración, la tercera mejor jugadora del equipo.

El combinado de Isaac Fernández luchará hoy (21.30) por la medalla de oro del campeonato con Lituania, que superó también con mucho sufrimiento en la otra semifinal a Suecia (78-80), que estuvo cerca de forzar la prórroga. De hecho, las suecas tuvieron la opción faltando cuatro segundos, pero Lourdes Da Silva erró dos tiros libres que certificaron la clasificación de las lituanas.