Sofia Santacreu revalida el título europeo sub-20

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La barcelonesa Sofia Santacreu, con raíces en Guissona, de donde es natural su padre, revalidó ayer el título de campeona de Europa sub-20 en los 10 kilómetros marcha, en los campeonatos de la categoría que se disputan en Tampere (Finlandia). Santacreu, defensora de la corona lograda hace dos años en Jerusalén, cruzó la meta con un tiempo de 43:47.89, que, además de ser la mejor marca mundial del año, bate por algo más de medio minuto el récord de España de la categoría que estaba en poder de María Pérez desde 2015 (44:19.05).

“Ha sido una carrera bastante rápida. Sabíamos que iba a ser rápida pero las chicas se han lanzado mucho. He intentado seguir el ritmo hasta que he podido y asegurar hasta el final”, señaló la barcelonesa en declaraciones que difundió la Federación Española de Atletismo (RFEA). Sofia Santacreu, que lidera además el ranking europeo sub-20 en 5.000 metros marcha, se convierte en la primera marchadora europea de la historia en lograr dos medallas consecutivas en unos Europeos.

Santacreu, de 19 años –es su último año en la categoría sub-20–, se inició en el atletismo en la Juventut Atlética Sabadell. Durante el confinamiento no paró de entrenar, aunque suplió el tartán y las calles por el asfalto del parking de su casa, donde daba casi a diario 50 vueltas a un perímetro de 60 metros para mantener la forma. Aquel mismo año destapó su vena creativa al escribir un libro que tituló Entrena con Sofía, una tabla de ejercicios ilustrada por ella misma que pretendía ser una guía para hacer ejercicio para los niños del Hospital de Dénia y el de Sant Joan de Déu. Además, sus padres impulsan la Fundació Josep Santacreu, en honor a su abuelo, que cuenta con una sede en Guissona que trabaja con personas con discapacidades intelectuales.