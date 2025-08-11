El AEM se encalla

El segundo test de pretemporada del AEM no pasó del empate a cero ante el Badalona Women B, de Segunda RFEF. Tras ganar a su primer equipo, de Liga F, el jueves en el Camp d'Esports (4-3), el conjunto leridano estuvo ayer más espeso, fue de menos a más y no encontró la forma de batir a la meta rival en las pocas ocasiones que generó, aunque tampoco pagó los errores que cometió con el balón, en los primeros ensayos con el estilo propuesto por Joan Bacardit.

En su regreso al Recasens, el conjunto leridano notó la diferencia de escenario, porque en un campo mucho más pequeño mostró una versión más atrancada con el balón y en la presión. Las dos primeras ocasiones, no obstante, fueron leridanas tras el primer cuarto de hora, en un tiro de Charle tras un centro lateral y en un remate de Nora a la salida de un córner. El Badalona Women B contrarrestó con otras dos acciones mucho más claras, pero que tampoco movieron el marcador. Primero Ballesta erró un mano a mano con la portera Xènia y posteriormente Nora apareció bajó palos para salvar el gol tras un córner sacado en corto. Tras la pausa de hidratación, las leridanas controlaron mejor el partido, pero el marcador no se movió.

La versión del AEM en la segunda mitad fue más competitiva, mejor en la presión, pero sin encontrar ocasiones de peligro. Además, siguió cometiendo algunos errores con el balón, que propiciaron otra clara oportunidad visitante, un mano a mano de Marta que volvió a salir desviado. Pese a seguir impreciso, a la hora de juego Abril Francés gozó de un mano a mano clarísimo para anotar el 1-0 del que salió vencedora la portera.

A partir de ahí, la versión de las leridanas mejoró ofensivamente, aunque siguió faltando claridad. Aun así, el AEM rozó el gol en dos disparos lejanos, de Helena y especialmente de Ransanz, que obligó a volar a la portera y mandar el balón a córner. En él, Vero Herrera cabeceó a centímetros del palo en lo que resultó la última ocasión del partido.

“Hemos ido de menos a más, en la primera parte faltó lucha”

El entrenador del AEM, Joan Bacardit, reconoció que el equipo fue “de menos a más” y que la primera parte no cumplió con sus expectativas. “Me he ido muy descontento, no por el fútbol en sí, sino por la falta de lucha y entrega”, lamentó.

El técnico destacó que la mejora en la segunda parte llegó a través de imponerse en los duelos: “Ganar las segundas jugadas y estar bien atrás te lleva a jugar mejor. No puede ser al revés”, dijo. Además, apuntó las dificultades de “hacer una propuesta atractiva”, en un campo pequeño como el Recasens. Pese a ello, confía en que su equipo se adapte porque “nos encontraremos campos así durante la temporada”, señaló.

Respecto a los riesgos en la salida de balón, reconoció que “lo pido yo. Sé que nos costará algún gol, pero también nos dará muchas cosas. Las jugadoras están capacitadas para hacerlo”. Bacardit también considera que el equipo tiene margen de mejora: “Queda mucho para ser el equipo que queremos ser, pero vamos en la dirección correcta”.