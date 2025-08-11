La leridana Martina Parra, bronce con España en el Mundial de Turín

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Martina Parra, perteneciente al Club Twirling Lleida, se colgó ayer la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Twirling que se ha venido disputando esta pasada semana en Turín. Esta vez la ha conseguido formando parte de la selección española de la disciplina, después de que el pasado miércoles lograra la plata con su equipo de Lleida en la Copa de Naciones, mejorando el bronce que ya había logrado el Twirling Lleida en 2019.

El combinado estatal cerró las preliminares del pasado viernes con la tercera posición provisional, un puesto que ayer consiguió mantener en la final de categoría artística. Sumó un total de 67.900 puntos que le valieron para hacerse con el bronce, superando a selecciones como Estados Unidos, que fue cuarta con 62.000; Irlanda, con 49.200, y Francia, que cerró la clasificación con 45.400. El título mundial se lo llevó la selección de Japón, incontestable durante toda la competición y que alcanzó una puntuación de 95.625, mientras que Italia, con 74.025, ocupó el segundo lugar del podio.