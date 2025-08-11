Laura Castellana tendrá ficha del Robles Lleida de LF2 esta temporada

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La “combo” Laura Castellana da un paso adelante en su trayectoria y este año da el salto oficial del equipo Sénior B del Força Lleida, el Herreruela Lleida, al de Liga Femenina 2, el Robles Lleida, esta nueva temporada 2025-2026.

Castellana se formó en Manresa hasta que la temporada 2023-2024 llegó al equipo femenino Sénior B del Força Lleida, donde ha jugado dos años. El año pasado lo combinó con la convivencia al 100% con el primer equipo de Liga Femenina 2 y este año ya pasará a formar parte del equipo de tercera división estatal con ficha de jugadora. El año pasado, la jugadora manresana tuvo presencia en todos los partidos de liga regular con 11 minutos de juego de media y 1,9 puntos.

La continuidad de Laura Castellana, ahora con ficha del primer equipo, se añade a las renovaciones anunciadas de Iris Tribó, Andrea Fernández, Abril Rexach, Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda y Laura Biczó. Además, el club ya anunció su primer fichaje esta nueva temporada, el de la escolta valenciana Leti Conca, que llega al Barris Nord procedente del Hierros Díaz Miralvalle de Plasancia, de Liga Femenina 2.