Otro oro de Vilanova en el Mundial máster

La leridana Cinta Vilanova logró ayer su segundo título mundial en el campeonato de natación de categoría máster que se está disputando en Singapur. La nadadora del CN Lleida y del Aquamasters, de 55 años, que ya se colgó el oro el pasado viernes en la distancia de los 100 libres, logrando además el récord de Europa, repitió ayer metal en los 200, su prueba favorita, marcando un tiempo de 2:21.16, lejos de su mejor marca personal, 2:18. “Era la prueba que más me había preparado y la que peor me ha salido. El cansancio me ha pasado factura y los últimos 50 metros se me han hecho muy largos. He gestionado bien los tres primeros parciales, pero el último he perdido tiempo y creo que si dura 10 metros más se me escapa el oro”, reconoció.

La leridana, funcionaria de profesión, aún puede incrementar su botín de medallas en Singapur, ya que hoy está previsto que compita en los 50 libres. “Llevo dos medallas de oro con las que no contaba y por eso estoy muy feliz, pero te queda el mal sabor de no haber mejorado la marca, pero no puedo pedir más. Los 50 libres es una prueba complicada, muy rápida en la que dependen muchas cosas. Saldré a por todas, pero no sé como me irá”, apuntó.

Vilanova, que anteriormente ya había sido campeona de Europa, nunca había subido a un podio en un Campeonato del Mundo máster, aunque se había quedado a las puertas de lograrlo en sus dos anteriores participaciones. En Italia 2013 acabó cuarta en los 200 libres, la misma posición que firmó cuatro años después en Budapest 2017, en la misma distancia.