El Pons Lleida jugará un mínimo de nueve amistosos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida, que comenzará a entrenar el próximo martes día 19, disputará un mínimo de nueve amistosos durante la pretemporada, que podrían llegar a la decena en caso de disputar la final de la Lliga Catalana, que este año se jugará en el Onze de Setembre de Lleida. El conjunto de Edu Amat debutará muy pronto, solo tres días después de volver al trabajo y lo hará en casa ante el Shum Maçanet, un recién ascendido a la OK Liga, en lo que será el primer partido de la Lliga. El segundo compromiso de esta competición autonómica se disputará el día 30 en Calafell.

Poco después afrontará un estage de tres días en La Seu d’Urgell, donde disputará cuatro amistosos. El día 5 se medirá al equipo local, el Cadí (21.00), el 6 lo hará ante el Alpicat, de OK Liga Plata (11.00), y el domingo 7 tendrá doble confrontación, por la mañana (11.00) ante el Girona, también de Plata, y por la tarde (18.00) contra el Igualada, de OK Liga.

La siguiente semana el Pons Lleida afrontaría la Final Four de la Lliga Catalana, siempre que haya sido el campeón del grupo. Si no fuera así, jugaría un amistoso contra un equipo aún por determinar. Finalmente cerrará la pretemporada visitando el 20 de septiembre, una semana antes de arrancar la OK Liga, al Cerdanyola, otro recién ascendido.

Edu Amat reconoció que “tenemos un bloque que sigue de la temporada anterior y lo que tendremos que hacer es ajustar la piezas nuevas, que por suerte son menos que otros años. Tenemos que demostrar que somos un equipo con aspiraciones”.

Por otra parte, el equipo listado comenzará el próximo martes la pretemporada con la duda de Nico Ojeda, fichado recientemente por el Barça. El Llista y el club azulgrana han llegado a un acuerdo para que el argentino juegue cedido esta campaña en Lleida, como ya adelantó SEGRE, pero el contrato aún no está firmado.