Laporta augura una “semana intensa” para poder incribir a los fichajes

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, avanzó que el club vivirá una “semana intensa” para cerrar operaciones que permitan inscribir a Marcus Rashford, Gerard Martín, Roony Bardghji y Wojciech Szczesny dentro del ‘fair play’ de LaLiga para que puedan debutar el sábado en Mallorca. Algunas de ellas van ligadas a las obras del Camp Nou y los asientos VIP, ya que esta semana se esperan novedades de ambos temas para el posible regreso al estadio y a la regla 1:1 del 'fair play'.

La principal prioridad es registrar al portero Joan Garcia, opción ligada al informe médico de Ter Stegen, ya que si el Comité Médico de LaLiga considera que estará más de cuatro meses de baja, el club usará parte de su salario para registrarlo automáticamente. En esa línea, Laporta destacó la labor de Ter Stegen como capitán tras resolver el conflicto con el club. Además, se mostró confiado en que el equipo competirá por todos los títulos y auguró momentos “inolvidables” para esta temporada.

Por otra parte, la RFEF dio ayer luz verde para disputar el Villarreal-Barça en Estados Unidos y solo falta el visto bueno de la UEFA para que el encuentro de la jornada 17 se dispute en Miami el 20 de diciembre.