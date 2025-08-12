Palou logra su cuarto título en la Indycar, el tercero consecutivo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto de Sant Antoni de Vilamajor Àlex Palou alargó su hegemonía en la IndyCar estadounidense al certificar su tercer campeonato consecutivo y cuarto en los últimos cinco años, tras acabar tercero en el GP de Portland.

Palou llegaba con una renta suficiente para sentenciar el título ante su único perseguidor, Pato O’Ward (Arrow McLaren), que sufrió problemas eléctricos tras salir primero, allanando el camino para el catalán. El piloto del equipo Chip Ganassi Racing se proclamó campeón con dos carreras por disputar, un éxito que dejó casi cerrado con su dominio total en Laguna Seca hace dos semanas y que este año considera “aún más mágico” por su victoria en las 500 Millas de Indianápolis. “Es increíble el trabajo del equipo. No puedo creer que sea campeón de IndyCar cuatro veces y lo voy a disfrutar cada segundo”, afirmó. Con ocho victorias en 2025, aspira a llegar a diez en las dos carreras restantes.

Palou iguala los tripletes consecutivos de Ted Horn (1946-48), Sébastien Bourdais (2004-07) y Dario Franchitti (2009-11), así como los cuatro títulos de Bourdais, Franchitti y Mario Andretti. Solo A.J. Foyt (7) y Scott Dixon (6) le superan en el palmarés histórico. “Continuamos intentando mejorar coche y conducción. No son solo los números, lo que nos impulsa es competir cada fin de semana”, reflexionó.