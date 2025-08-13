Gabri García, entrenador del Atlètic Lleida: “Jugar en el Camp d’Esports es un paso adelante”

El Atlètic Lleida está inmerso en su tercera semana de pretemporada y el técnico del equipo, Gabri Carcía, compareció ayer por primera vez ante los medios de comunicación antes de visitar hoy (19.30) al Vilanova i La Geltrú en su segundo amistoso, para mostrar su optimismo con el equipo y valorar una novedad que marcará el curso: esta temporada disputará los partidos en el Camp d’Esports.

“Es un paso adelante. Es un estadio con unas dimensiones y una superficie diferentes, un lugar donde a todos nos gusta jugar. Debemos adaptarnos, pero creo que será beneficioso”, afirmó el de Sallent, que conoce bien el escenario por su etapa en el banquillo del Lleida Esportiu. “No es solo jugar allí, es el símbolo de que el club crece. A nivel institucional es un salto, y a nivel deportivo puede ayudarnos a competir mejor”, apuntó. No obstante, admite que la adaptación no será inmediata: “Entrenaremos y jugaremos en un campo diferente a donde lo hemos hecho hasta ahora, así que habrá cambios logísticos y futbolísticos. Es un proceso, pero lo asumimos con ilusión”.

En lo deportivo, Gabri destacó la buena base heredada del curso pasado y la ambición de los nuevos fichajes: “Hemos mantenido un bloque importante y eso acelera el trabajo. Los que han llegado encajan en el perfil que buscamos y se han adaptado muy bien”. El estage de cuatro días en Garòs, añadió, “ha servido para convivir más y conocernos mejor. Era el objetivo y ha sido muy positivo”.

Sobre el primer amistoso ante el Deportivo Aragón, que acabó con derrota por 2-0, el entrenador valoró “el buen nivel físico” y admitió que “queda mucho por mejorar tácticamente”. Además, destacó que la plantilla aún no está cerrada: “Estoy satisfecho, pero queremos reforzarnos”.

De cara al debut del equipo en Segunda RFEF, Gabri fue claro: “Somos nuevos, pero no vamos a renunciar a nada y tenemos ambición. Queremos consolidarnos y luego ver hasta dónde llegamos. Será una Liga dura, con filiales y clubes históricos que quieren subir, pero competiremos sin complejos”.