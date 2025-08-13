La Unió Esportiva Bordeta será el primer club de base en convertirse en Sociedad Anónima Deportiva

La Unió Esportiva Bordeta dará un paso histórico con su conversión en Sociedad Anónima Deportiva, algo prácticamente inédito en el fútbol español al tratarse de un club de base. La transformación en SAD la aprobaron los socios en la asamblea de 2022, pero se ha ido demorando en el tiempo por cuestiones burocráticas. Una vez salvados todos los trámites, entre ellos una auditoria económica de los últimos tres ejercicios, el club pondrá a la venta las acciones el próximo día 1 de septiembre, aprovechando la celebración de una asamblea extraordinaria, en la cual se procederá a informar a los socios del proceso de conversión, además de someterse a aprobación los estatutos de la nueva sociedad, la cual tendrá un capital social de salida de 60.025 euros, como marca la ley, aunque este importe podría ser superior. El valor nominal de cada acción será de 1.200,50 euros.

La decisión de la conversión en Sociedad Anónima Deportiva tiene como objetivo “profesionalizar el club en todos los niveles”, según reconocieron ayer fuentes de la entidad. De hecho, el Bordeta ya ha acometido en el último año varias inversiones por valor de unos 450.000 euros para mejorar los dos campos municipales de fútbol 11, los vestuarios y una nueva marquesina con capacidad para 500 espectadores, todo ello sufragado por uno de sus patrocinadores, que se haría cargo de un paquete importante de acciones.

A nivel deportivo la Unió Esportiva Bordeta también dará un paso adelante con la recuperación, 22 años después, del equipo amateur, que empezará a jugar en Cuarta Catalana con el reto de que vaya ascendiendo categorías. A nivel de club se está también en cifras de récord, pasando de los 430 jugadores y 31 equipos de la temporada pasada a los cerca de 600 y 39 equipos con los que contará la que viene.