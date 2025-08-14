El Sevilla no jugará en la ACB, que se queda con 18 equipos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona desestimó ayer las medidas cautelares solicitadas por el Club Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), por lo que el club andaluz no disputará la Liga Endesa 2025-26, que estará compuesta definitibvamente por los 18 equipos habituales, según anunció la propia organización. La admisión del equipo sevillano hubiera supuesto la ampliación de la competición a 19 euipos y, por tanto, un desplazamiento más para el Hiopos Lleida, además de que ello supondría el descenso de tres equipos y más jornadas entre semana.

Con esta decisión el Club Baloncesto Sevilla ha sufrido un varapalo judicial al ver como el juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona le deniega las medidas cautelares que solicitó el pasado 28 de julio contra la actuación de la Asamblea General de la ACB, que rechazó su admisión al no cumplir con los requisitos exigidos a todos los clubes que se ganan deportivamente su derecho a jugar en la máxima categoría del baloncesto estatal.

“Informamos que el club ha emprendido acciones legales inmediatas ante la actuación de la ACB, al entender que no se ajusta a Derecho. A tal efecto, el club ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona, reclamando su inmediata afiliación a la ACB, dado que cumple con todos los requisitos legalmente exigibles”, defendió el conjunto hispalense en aquel momento.

Ahora, 16 días después, la justicia ha rechazado estas medidas cautelares, por lo que Covirán Granada jugará la próxima edición de la Liga Endesa, que tendrá 18 equipos, como es habitual en las últimas temporadas. Por su parte, el Club Baloncesto Sevilla se queda en un limbo deportivo, ya que al hecho de no ser aceptado en la Liga Endesa, se une que tampoco solicitó dentro del plazo estar inscrito en la Primera FEB, competición que ahora se queda con 17 equipos. Tras esta decisión, el futuro del club se presenta complicado y no se descarta su desaparición.

Por otra parte, el jugador del Hiopos Lleida, Caleb Agada, se encuentra disputando el Afrobasket. Su equipo, Nigeria, se impuso ayer a Madagascar por 59-77. El nuevo fichaje contribuyó a la victoria con 22 puntos. El equipo empezará a entrenar el lunes.