Joan Garcia será inscrito hoy tras la resolución de la Comisión Médica

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Comisión Médica de LaLiga resolvió ayer que la lesión de Marc-André Ter Stegen cumple con los criterios de larga duración, de cuatro meses o más, por lo que el Barça podrá utilizar el 80% de la ficha del alemán para inscribir a un nuevo portero. El club ha informado, a través de un comunicado, que hoy mismo procederá a inscribir a Joan Garcia, que estará disponible el sábado para el debut liguero del conjunto azulgrana ante el Mallorca.

Aval para inscribir

Además, la junta directiva del club aprobó ayer por unanimidad un aval de 7 millones de euros para cubrir el desequilibrio presupuestario generado por las secciones y así poder inscribir a jugadores del primer equipo de fútbol. El presidente, Joan Laporta, había convocado una junta extraordinaria para tratar el asunto y finalmente obtuvo el visto bueno para activarlo en caso de que sea necesario.

El club aún no ha podido inscribir a ninguno de los fichajes pese a haber ingresado por salidas y liberado contratos como el de Iñigo Martínez. El central vasco, en declaraciones a Onda Vasca, admitió que la oferta del Al Nassr era “muy alta e irrenunciable” y que Hansi Flick, pese a la sorpresa inicial, lo entendió “desde el minuto dos”.