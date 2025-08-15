El Vila-sana amplía su estructura con dos gerentes

El Vila-sana ha decidido dar otro paso hacia la profesionalización y ha contratado a dos gerentes para “dar un paso adelante, hacer cosas nuevas y poner orden en el club. No nos podemos permitir morir de éxito”, explica el presidente, Ramon Porta. Para ello ha fichado a Juanjo Ariza (Lleida, 18-6-1975) y Arnau Vidal (Girona, 7-5-1996), dos personas del mundo del hockey y que se hacen cargo de esta parcela organizativa. Ariza, a sus 50 años, jugó la pasada temporada con el Olímpic Reus y Vidal ha fichado este verano por el Alpicat.

“Es una apuesta por la profesionalización del club”, insiste Porta. “Ahora mismo hay demsiadas cosas que se nos escapan. En los últimos cuatro años hemos dado un cambio muy grande y hay que saber gestionarlo”. Ariza explica que “el objetivo es ser más eficientes, aprovechar mejor los recursos” y avanza que “lo primero que vamos hacer es una página web, a través de la cual se puedan comprar las entradas para los partidos y los carnets de abonado”. En este sentido el club ha creado un código QR para poder hacer estos trámites. El Vila-sana también ha dado a conocer el precio de los abonos para esta temporada. Así, al carnet individual cuesta 110 euros (150 con asiento) y el jubilado 85 (110 con asiento).

Arnau Vidal, que las tres últimas temporadas ha jugado en el Olot y hace unos años fue entrenador de un equipo de base del Vila-sana, añade que “nuestra idea es que a final de temporada el Vila-sana sea un club mejor de lo que es ahora, que llegue a ser un club profesional al cien por cien. También tenemos como objetivo llenar el pabellón en cada partido, no solo ante los grandes de la Liga”. “Nuestro referente es el baloncesto, lo que hace el Hiopos Lleida en la ACB o los partidos de la NBA”, añade Ariza. “Que ir a ver al Vila-sana no sea solo ver el partido, que haya un buen ambiente, que sea algo divertido, una fiesta”.

Porta explica que “hace dos años que buscamos gente que se implique en el proyecto y tener un gerente hace tiempo que lo buscamos. Ahora se ha dado la oportunidad y consideramos que es lo mejor para el club”. Ariza corrobora que “Porta hacía tiempo que me lo ofrecía y ahora nos ha cuadrado todo”.

Elsa Salvanyà, cuarta jugadora en el Europeo

El seleccionador español de hockey, Sergi Macià, ha convocado a la jugadora del Vila-sana Elsa Salvanyà para disputar el Campeonato de Europa que tendrá lugar en Portugal en septiembre. Salvanyà, uno de los fichajes del equipo para esta temporada, suple la baja por lesión de Sara Roces. Con España también juegan Victòria Porta, Anna Salvat y Aina Florenza.