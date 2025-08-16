El AEM lanza cuatro abonos, uno general a 125 euros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM presentó ayer la campaña de abonados para la nueva temporada bajo el lema “Les cicatrius no fan mal, ens recorden que encara som dempeus”, que ofrece ver todos los partidos del primer equipo femenino, el filial y el Amateur masculino por 125 euros.

Además, la campaña también da la opción de abonarse a tan solo uno de los tres equipos. El carnet para el Femenino A, que compite en Primera RFEF Femenina y este año se estrenará como local en el Camp d’Esports, tiene un precio de 60 euros en todas las zonas del campo. Cabe recordar que el acuerdo integral que anunciaron AEM y Lleida CF hace unas semanas también incluye que los abonados del Lleida CF podrán acceder de forma gratuita a los partidos del primer equipo del AEM en casa.

Por su parte, el filial femenino, que acaba de ascender a Segunda RFEF –la categoría de bronce–, tiene un abono a 50 euros para los partidos en casa, que se disputarán en el Recasens. El abono más económico es el del Amateur masculino, que también subió a Segunda Catalana, y cuesta 35 euros.

El conjunto leridano acompañó el lanzamiento de la campaña con un emotivo vídeo en el que recuerda el centenario que está celebrando el club este 2025 y se centra especialmente en las tres últimas temporadas del primer equipo femenino, en la que ha luchado sin éxito para subir a la máxima categoría, con dos eliminaciones en el play off y una primera experiencia en la que se quedó fuera de la promoción en la última jornada de competición.

Con Evelyn Acosta, Noe Fernández, Inés Faddi y Laura Fernández como protagonistas de la promoción, grabada entre el Camp d’Esports, la Seu Vella y la estación Lleida-Pirineus, esta cuenta con la aparición de jugadoras de la base y del primer equipo masculino, Paula Barreira del filial y también Òscar Rubio del Lleida, para escenificar la unión entre AEM y Lleida CF.

El primer equipo del AEM, dirigido por Joan Bacardit, afrontará mañana su cuarto amistoso de la pretemporada, en la que aún sigue invicto, ante el Espanyol, de Liga F, en la CE Dani Jarque.