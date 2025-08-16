El campeón sale a escena

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona inicia hoy la defensa del título de campeón de Liga. Visita al Mallorca (19.30) con el objetivo de lograr la primera victoria y lo hace con la baja de Lewandowski, lesionado. El entrenador, Hansi Flick, admitió que no está contento con el retraso en las inscripciones y que espera contar en Son Moix con Joan Garcia y Marcus Rashford. “No es una situación que me haga estar demasiado contento, pero confío en el club. Tenemos que esperar a mañana (por hoy) La temporada pasada ya pasó así. Nos centramos en lo que está en nuestras manos”, dijo ayer en la rueda de prensa.

Respecto a Joan Garcia, recalcó que es “un fantástico portero” y que la decisión de incorporarlo la tomaron entre “todos”. “Tek Szczesny también es un gran portero y da apoyo a todos los jugadores. Estoy contento con la situación que tengo en la portería”, indicó, antes de hablar de Ter Stegen. “Hablamos todos, y lo más importante es que Marc vuelva y pueda jugar a este nivel. Lo ha mostrado durante muchos años aquí, es un fantástico portero, pero es muy importante que vuelva. Todos en el club ayudan y estamos a su lado”, subrayó.

Valoró la marcha de Iñigo Martínez. “No estoy contento de que se haya ido, porque es un gran jugador. Tiene una gran personalidad. Seguía nuestra filosofía y era uno de los líderes. Le aprecio y no solo como jugador, sino también como persona en el vestuario. Le deseo todo lo mejor”, afirmó.

Considera que Gerard Martín podría ocupar la posición que deja el vasco. “Aprecio lo que veo en Gerard. La temporada pasada, como lateral izquierdo, jugó muy bien, ha mejorado mucho. Y cuando jugó como central, también jugó muy bien, así que es una buena opción” De Lamine Yamal dijo que “está entrenando muy bien. Tiene mucho margen para mejorar. Estoy 100% seguro de que hará una gran temporada. No es importante cuántos goles marque, es importante que ganemos como equipo”, indicó.

❘ girona ❘ El Girona comenzó la Liga de la peor manera posible. Jorge de Frutos lideró al Rayo Vallecano para conseguir el triunfo en el partido inaugural del torneo, ayer en Montilivi (1-3) en una tarde negra del portero Paulo Gazzaniga. El meta local regaló el 0-1 y el 0-3 con dos errores imperdonables y el delantero vallecano brilló con un gol y una asistencia a Álvaro García y además forzó la expulsión del portero argentino con un penalti que anotó Isi Palazón.

El equipo de Míchel Sánchez, obligado a mejorar tras un año decepcionante, dejó una imagen preocupante y se evidenció que sigue teniendo mucho trabajo en los despachos.

La igualdad marcó los primeros minutos, hasta que el encuentro ya empezó a decantarse a favor del conjunto visitante. El Rayo avisó por mediación de Florian Lejeune y Pedro Díaz e hizo el 0-1 en el minuto 18. Gazzaniga cometió un error garrafal en un lance sin peligro aparente en la construcción de la jugada y De Frutos cazó el balón en el área pequeña para convertirse en el primer goleador de la Liga. El 0-2 llegó apenas dos minutos después y fue un jarro de agua fría, provocando los silbidos del público gerundense.

En el minuto 43, Gazzaniga, temerario, redondeó una actuación terrible al cometer penalti sobre de Frutos tras intentar regatearle siendo el último hombre. Se fue expulsado y el rayista Isi marcó el 0-3. En la segunda parte el Girona anotó el 1-3.

❘ villarreal ❘ El Villarreal amargó el regreso del Oviedo a Primera división y se impuso al cuadro asturiano por 2-0. Por otra parte, los dos partidos que abrieron la jornada en Segunda división se saldaron con goleadas. El Burgos se impuso 5-1 a la Cultural Leonesa y el Valladolid por 3-0 al Ceuta.

Koundé seguirá de azulgrana hasta el 2030

El Barcelona anunció ayer la renovación del defensa francés Jules Koundé hasta 2030. El jugador, que llegó en 2022 procedente del Sevilla, es una pieza clave para Flick.

El club ingresa 11 millones por Trincao

El Sporting de Portugal ha adquirido al Barcelona el 50% restante de los derechos de Francisco Trincao,lo que ha supuesto al club unos ingresos de 11 millones, lo que alivia el fair play financiero del club.

El Femení se juega hoy el primer título

El Barcelona Femení afronta hoy (21.00) el primer título de la temporada, ya que juega la final de la Copa Catalunya en Peralada ante el Badalona Women. El Barça se clasificó el pasado 5 de febrero, al derrotar el AEM por 0-6. El club traspasó ayer a Jana Fernández al Londos City Lionesses.