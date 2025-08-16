SEGRE
pla alfa

Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

FÚTBOL

Frenético y emotivo triunfo del Liverpool para abrir la Premier

Frenético y emotivo triunfo del Liverpool para abrir la Premier - EFE

Frenético y emotivo triunfo del Liverpool para abrir la Premier - EFE

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El Liverpool arrancó ayer la defensa del título en la Premier League con un triunfo sufrido y frenético ante el Bournemouth (4-2), en memoria de Diogo Jota, que fue homenajeado antes y durante el partido inaugural de la Liga inglesa en Anfield. El equipo 'red' se adelantó 2-0, pero dejó escapar su renta tras un doblete de Semenyo (2-2). No obstante, en los minutos finales, Chiesa y Salah volvieron a anotar para darle el triunfo al Liverpool.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking