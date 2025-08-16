FÚTBOL
Frenético y emotivo triunfo del Liverpool para abrir la Premier
El Liverpool arrancó ayer la defensa del título en la Premier League con un triunfo sufrido y frenético ante el Bournemouth (4-2), en memoria de Diogo Jota, que fue homenajeado antes y durante el partido inaugural de la Liga inglesa en Anfield. El equipo 'red' se adelantó 2-0, pero dejó escapar su renta tras un doblete de Semenyo (2-2). No obstante, en los minutos finales, Chiesa y Salah volvieron a anotar para darle el triunfo al Liverpool.