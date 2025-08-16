Vinyet Morató, nuevo fichaje del Robles y Pierre Oriola se va a México

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La escolta barcelonesa Vinyet Morató es el nuevo fichaje del Robles Lleida, según anunció ayer el club leridano. La jugadora, nacida en Folgueroles, tiene 18 años y mide 1'74 y la pasada temporada jugó en la Liga Universitaria de Estados Unidos, concretamente con las Western Michigan Broncos. Por otra parte, el ya exjugador del Hiopos Lleida, Pierre Oriola, está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Fuerza Regia de Monterrey para jugar en la Liga de México, egún avanzó el periodista Óscar Herreros.

El cuanto a Vinyet Morató, se formó en las categorías inferiores del CBF Osona, en la temporada 2021-2022 se incorporó a la cantera del Joventut, donde estuvo tres temporadas y, con 15 años, debutó en la Liga Femenina Challenge.

Joaquín Prado, director deportivo, destacó que “es una jugadora exterior que ha tenido muy buena carrera de formación. Viene con muchísima ilusión y va a completar el juego de perímetro del equipo muy bien”. Añadió que “es capaz de jugar en diferente posiciones de perímetro, tiene muy buena capacidad física, para jugar sin balón y una buena capacidad defensiva”. Valoró también que “es muy joven está en pleno crecimiento y viene con muchísima hambre”.