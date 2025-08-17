Un gol de Pajor permite al Barça conquistar la Copa Catalunya

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

FC Barcelona aún sin sus internacionales españolas, que justo ayer se incorporaron a los entrenamientos después de disputar el Campeonato de Europa, conquistó ayer noche la Copa Catalunya femenina después de derrotar por la mínima al FC Badalona Women (1-0), gracias a un solitario tanto de Ewa Pajor.

El partido tuvo un inicio muy intenso, marcado por un ida y vuelta sin demasiado acierto por ambos conjuntos. El Barça, poco a poco, empezó a controlar el duelo y Aïcha Cámara tuvo las dos primeras ocasiones para las azulgranas. Acto seguido, Gemma Font salvó, por partida doble, el gol del Badalona. El electrónico no se movería más en lo que quedaba de primer tiempo, si bien Ewa Pajor rozó el tanto poco antes de llegarse al descanso

En la reanudación llegó el gol azulgrana, obra de la propia delantera polaca en el minuto 54, después de aprovechar una asistencia de la noruega Graham Hansen (1-0). Con el marcador a favor, las de Pere Romeu mejoraron las sensaciones. Sin embargo, el marcador no se movió más, aunque la colegiada anuló un gol de Carla Julià por fuera de juego.

De esta forma, el conjunto barcelonista sumó el primer título del curso, la Copa Catalunya. Ahora, el próximo reto será el sábado ante el MX Ajo Stars Women.