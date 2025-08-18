Marc Márquez salta en el podio con el trofeo de campeón en la mano, el noveno que logra en la carrera del domingo esta temporada. - MOTOGP

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Después de llevarse el triunfo en la carrera al esprint del sábado, Marc Márquez completó otro fin de semana perfecto, y ya van seis de seguidos, para marcharse de Spielberg con 37 nuevos puntos en el zurrón. En tierras austriacas, donde nunca había ganado un domingo y en la carrera número 1.000 de la historia de la categoría reina, sella su novena victoria de 2025 en carreras largas y aumenta a 142 puntos (son casi 4 grandes premios) su ventaja sobre su hermano Àlex, que solo pudo ser décimo lastrado por la sanción que arrastraba del anterior gran premio, y 197 sobre el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que acabó octavo después de cometer muchos errores.

Esta vez no hubo fallos en la salida y Marco Bezzecchi, autor de la pole, se puso al mando nada más apagarse el semáforo, como tampoco los tuvo Bagnaia, que salió segundo, mientras que Marc pudo superar a su hermano, que tenía que cumplir con una ‘vuelta larga’ de sanción, para ponerse tras el rebufo de la moto de su compañero de equipo. La lucha entre Bagnaia y Márquez propició que Bezzecchi lograse unos metros de ventaja en las vueltas iniciales, pero en la segunda el ocho veces campeón del mundo forzó el ritmo para doblegar al italiano y marcharse en busca de Bezzecchi.

Àlex Márquez aguantó hasta la cuarta vuelta, la última legalmente establecida, para cumplir con la sanción de ‘vuelta larga’ –sanción impuesta por tirar en la carrera de la República Checa a su compatriota Joan Mir–, que cumplió cuando era cuarto para regresar a pista en una retrasada undécima posición, desde donde estaba obligado a remontar. Por delante, Bezzecchi aguantó en cabeza, con Marc a siete décimas de segundo, mientras que por detrás de ellos Pedro ‘Tiburón’ Acosta (KTM RC 16) se echaba encima de Bagnaia en la pelea por el tercer peldaño del podio.

Bezzecchi supo aguantar la presión para mantener el liderato, con Bagnaia aguantando igualmente la presión del dúo formado por Acosta y Fermín Aldeguer, mientras que Jorge Martín, vigente campeón, se fue por los suelos en la curva siete, cuando era decimoquinto. Bagnaia se equivocó en el cuarto parcial de la decimonovena vuelta y su error fue aprovechado por Acosta y Aldeguer para superarlo, mientras Marc Márquez ya estaba pegado al rebufo de Bezzecchi y le intentó superar una primera vez, aunque el italiano se la devolvió casi de inmediato.

Fue en la vigésima vuelta cuando el leridano volvió a apretar a Bezzecchi para superarlo y una vuelta más tarde ya tenía medio segundo de ventaja sobre el italiano. Desde ese momento, Marc fue consolidando su sexta victoria y doblete consecutivos, con Marco Bezzecchi en la segunda posición, que le duró poco frente a los ataques de Aldeguer, que no tardó en superar al italiano. Por entonces, Acosta rodaba cuarto, por delante de Enea Bastianini y Bagnaia, que error tras error fue perdiendo posiciones, superado también por Joan Mir primero y poco después por Brad Binder para acabar en una discreta octava posición.

Marc Márquez, en cabeza de carrera, supo aguantar los envites finales de un Aldeguer que sacó lo mejor de su pilotaje de ‘debutante’ en las vueltas finales, aunque no pudo doblegar la consistencia y regularidad del ocho veces campeón del mundo, que sumó su sexta victoria consecutiva, con Bezzecchi en el tercer peldaño del podio.

“Me costará aceptar el día que no gane”

Marc Márquez (Ducati) se mostró satisfecho de haber conseguido al fin ganar en el circuito austríaco, y espera “aprovechar esta inercia”, aunque reconoció que ya se prepara “mentalmente” para el día en el que “no se pueda ganar”. “Seguimos con la misma mentalidad: quedan nueve carreras. Lo importante es seguir sumando e intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con esta inercia, me costará aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar; va a llegar un domingo o un sábado en el que no se pueda ganar, y estoy trabajando mucho mentalmente para entender ese día que no se pueda ganar y coger puntos. Mientras dure la inercia, intentaremos aprovecharla”, señaló.

“Simplemente me lo tomado con calma”

Àlex Márquez reconoció que la sanción que tuvo que cumplir al inicio condicionó mucho su carrera. “En Brno pierdes 1,7 o 1,8 segundos, y aquí 3,6. Es casi como una doble Long Lap. En el resto de la carrera sentía que ese aire sucio, con tanto calor, no nos ponía en las mejores condiciones, así que simplemente me lo tomado con calma, ya que solo podía luchar por uno o un par de puntos más”, señaló.