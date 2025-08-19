El Borges comienza a rodar con diez caras nuevas

Los jugadores y técnicos del Borges ayer antes de comenzar el primer entrenamiento de la pretemporada.

El FC Borges arrancó ayer la pretemporada para preparar la que será su tercera campaña consecutiva en Primera Catalana y la séptima en total, en la que parte con el objetivo de la permanencia. Ha sido el tercero y último de los equipos leridanos de la categoría en comenzar tras el Balaguer y el Alpicat.

El técnico del Borges, Jordi López “Mena”, cuenta actualmente con 19 jugadores, entre ellos diez caras nuevas, y espera todavía incorporar a dos laterales derechos y un central. La composición de la plantilla queda así: Jordi Roca y David Millán (porteros); Eloi Gras, Pau Solé, Pau Suñol, Sergi Ticó y Pau Rodríguez (defensas); Marc Garcia Caño, José Alejandro Urrea, Youssef, Miquel Sirera, Juanma González y Carlos Pascual (centrocampistas); Habib, Joel Guitart, Zakaria, Nabil, Marc Rubio y Luis Céspedes (delanteros).

“El objetivo claramente es conseguir la salvación y no sufrir. Lo que venga de más, bienvenido será”, manifestó Jordi López, quien admitió las dificultades que habrá para competir en este grupo 2 de Primera Catalana. “Preveo que será una Liga más fuerte que la pasada. Este año 30 puntos no serán suficientes para salvarse”.

En cuanto a los partidos de la pretemporada, el Borges jugará entre 5 y 6 ante Artesa de Segre, Balaguer (Copa Lleida), UE Santa Coloma, Copa Lleida o Alguaire, Juvenil Atlètic Segre y uno por concretar, además de un triangular en Mollerussa ante este equipo y el Inter Escaldes.