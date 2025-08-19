FÚTBOL
El Borges comienza a rodar con diez caras nuevas
La plantilla dirigida por Jordi López aún espera un central y dos laterales
El FC Borges arrancó ayer la pretemporada para preparar la que será su tercera campaña consecutiva en Primera Catalana y la séptima en total, en la que parte con el objetivo de la permanencia. Ha sido el tercero y último de los equipos leridanos de la categoría en comenzar tras el Balaguer y el Alpicat.
El técnico del Borges, Jordi López “Mena”, cuenta actualmente con 19 jugadores, entre ellos diez caras nuevas, y espera todavía incorporar a dos laterales derechos y un central. La composición de la plantilla queda así: Jordi Roca y David Millán (porteros); Eloi Gras, Pau Solé, Pau Suñol, Sergi Ticó y Pau Rodríguez (defensas); Marc Garcia Caño, José Alejandro Urrea, Youssef, Miquel Sirera, Juanma González y Carlos Pascual (centrocampistas); Habib, Joel Guitart, Zakaria, Nabil, Marc Rubio y Luis Céspedes (delanteros).
“El objetivo claramente es conseguir la salvación y no sufrir. Lo que venga de más, bienvenido será”, manifestó Jordi López, quien admitió las dificultades que habrá para competir en este grupo 2 de Primera Catalana. “Preveo que será una Liga más fuerte que la pasada. Este año 30 puntos no serán suficientes para salvarse”.
En cuanto a los partidos de la pretemporada, el Borges jugará entre 5 y 6 ante Artesa de Segre, Balaguer (Copa Lleida), UE Santa Coloma, Copa Lleida o Alguaire, Juvenil Atlètic Segre y uno por concretar, además de un triangular en Mollerussa ante este equipo y el Inter Escaldes.