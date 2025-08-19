El Tàrrega ya trabaja con un equipo “de casa”

Los jugadores y técnicos del Tàrrega que comenzaron ayer la pretemporada. - FRANCESC GASULL

La UE Tàrrega comenzó ayer la pretemporada con una apuesta decidida por jugadores de la casa. El técnico del equipo azulgrana, Edgar Molina, dirigió ayer la primera sesión de entrenamiento con la plantilla prácticamente cubierta en la que destacan las nuevas incorporaciones del portero Marc Bona (Verdú), Sergi Castelló (Agramunt), Fran Selva (Verdú), Bernat Oliver (Atlètic Segre), Denis y Artur Guk (Guissona) e Ilyass Chafai (Artesa de Segre).

Además, han renovado Joel Gutiérrez, Alberto Bañuelos, Maikel Molina, Àlex Sanz, Oriol Valls, Dani Vargas, Eric Monter, Manu Rodríguez, Adrià Martínez, Pau Viladrich, Joel Lluís, Roger Jorge, Juanca, Belek y los juveniles que harán la pretemporada (Pol Sala, Ramon Bernaus, Yuriy y Adam). De todos estos jugadores, 21 se han formado en la escuela de fútbol del club.