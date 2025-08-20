El Rodi Balàfia cierra la plantilla con Pau Pons

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El menorquín Pau Pons cierra el capítulo de fichajes del Rodi Balàfia Vòlei para la temporada 2025-2026. Tras las incorporaciones de Eloy Jaray, Elio Carrodeguas y Joaquín Castillo, el joven de 19 años y 1,93 metros de altura llega al equipo leridano para ocupar la posición de opuesto, perfilándose como una promesa con gran proyección que encaja perfectamente en los esquemas del entrenador Sergi Mirada.

“Con la baja de Arnau Raventós, necesitábamos un refuerzo en esta posición y creemos que Pau tiene el nivel para competir por este puesto con Dídac Salas”, explicó Mirada. “Es un jugador con características muy interesantes pero todavía está en pleno desarrollo y tiene mucho recorrido para seguir aprendiendo”, añadió el técnico sobre esta joven promesa. El nuevo fichaje inició su carrera deportiva en el CV Ciutadella, su club local, donde compitió en primera división balear. Su trayectoria internacional comenzó a los 17 años cuando se trasladó a Estados Unidos para estudiar un semestre en la Campbellsville University, donde también jugó. En febrero de 2024 dio el salto a Islandia para entrenar con el equipo Afturelding de la Superliga del país nórdico.